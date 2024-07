In der Nacht vom Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Schaufenster und Türe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße mit gelber Sprühfarbe beschmiert. Das bestätigte die Polizei Kusel auf Anfrage. Wann genau es zu dem Vorfall kam, ist laut Polizei noch unklar. Es gebe auch sonst keine Anhaltspunkte zur Identität des Täters oder der Täter. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat, soll sich bei der Polizei unter 06381 9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de melden.

Auch der Inhaber des Geschäfts Volker Lösch bittet um Hinweise. Der Schaden sei gegen acht Uhr morgens entdeckt worden. Auf Facebook setzte er am Dienstag Nachmittag eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung beitragen, aus.