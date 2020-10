Wie die zuständige Lauterecker Polizei mitteilt, haben Unbekannte am Freitag den Toilettenwaggon im ehemaligen Bahnhof in Meisenheim beschädigt. Der Waggon wird als öffentliche Toilette an der Draisinenstrecke genutzt. Laut Polizei wurde unter anderem ein Metallschrank durch Feuer beschädigt. Der Rauchmelder an der Decke des Waggons sei verschwunden – vermutlich habe er ausgelöst und sei abgenommen worden. Die Unbekannten waren laut Polizei zwischen 8 und 18 Uhr am Werk.

Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter 06382 9110 zu melden.