Unbekannte haben im Wolfsteiner Freibad gewütet und Schäden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht auf Donnerstag Zugang zum Schwimmbad-Gelände und beschädigten das Edelstahlbecken mit Pflanz- und Pflastersteinen. Nun sind aufwendige Reparaturen notwendig. Die Polizeiinspektion Lauterecken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0631 36914599.