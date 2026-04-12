Wolfstein Unbekannte beschädigen Edelstahlbecken im Wolfsteiner Freibad mit Pflastersteinen
Unbekannte haben im Wolfsteiner Freibad gewütet und Schäden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht auf Donnerstag Zugang zum Schwimmbad-Gelände und beschädigten das Edelstahlbecken mit Pflanz- und Pflastersteinen. Nun sind aufwendige Reparaturen notwendig. Die Polizeiinspektion Lauterecken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0631 36914599.