Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Freibad in Wolfstein beschädigt. Dies geht aus einer Polizeimitteilung vom Freitag hervor. Die Täter verschafften sich demnach Zugang zum Gelände und warfen Pflanz- und Pflastersteine in das Edelstahlbecken, wodurch erhebliche Schäden entstanden. Nach Angaben der Polizei Lauterecken sind nun aufwendige Reparaturen nötig.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich unter Telefon 0631 36914599 melden.