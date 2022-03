Unbekannte haben vergangene Woche, in der Nacht auf Freitag, 18. März, das Bushaltestellenhäuschen in der Talstraße beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Seitenscheibe des Häuschens stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden unter der Telefonnummer 06382 9110.