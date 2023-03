Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein großartiges Konzert mit hochkarätigen Musikern – die Beschreibung ist noch untertrieben. Denn was die fünf Stipendiaten der Villa Musica mit ihrem Dozenten Markus Becker den etwa 50 Besuchern am Freitagabend zum Auftakt der Kultursaison in der Fritz-Wunderlich-Halle boten, war grandios.

Ludwig van Beethoven und Robert Schumann waren zwar die Themen- und Notengeber des Abends, doch den Takt bestimmten die jungen Streicher um ihren Dozenten, den Pianisten Markus Becker. Schon im