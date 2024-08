Gern genutzt wird in dieser Jahreszeit der Fritz-Wunderlich-Weg in Kusel: Radfahrer, Jogger und manch ambitionierten Wanderer kann man derzeit auf dem ehemaligen Bahndamm antreffen. Spaziergänger sind dort ebenso häufig unterwegs, nicht selten in Begleitung ihrer vierbeinigen Freunde. Mehrere Bänke bieten Platz zum Verweilen, ein Tisch lädt sogar zum Picknick ein – und genügend Abfallbehälter zum Entsorgen von Müll gibt's auch.

Doch was in den Müll gehört, landet darin keinesfalls automatisch. Denn immer wieder finden sich rechts und links des Weges achtlos hingeworfene bunte Plastiksäckchen mit Hundekot – obwohl entsprechende Abfalleimer nur wenige Meter entfernt sind. Unterhalb der Straße Großenstein in Diedelkopf hat sich in den vergangenen Tagen sogar eine kleine Halde dieser unappetitlichen Hinterlassenschaften aufgetürmt. Und täglich kommen neue hinzu. Einige Hundebesitzer packen den Kot ihrer Vierbeiner zwar vorschriftsgemäß in Beutel, doch entsorgt werden die dann in der Natur. Das ist nicht nur ekelhaft, sondern schlicht auch Umweltverschmutzung.