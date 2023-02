Zu einem „Rosenmontagsspektakel“ laden der Krottelbacher Landfrauenverein und der Sportverein für Montag, 20. Februar, um 15.11 Uhr ins Sportheim ein. Der Rosenmontagsumzug, der seit vielen Jahren vor der Veranstaltung im Sportheim stattfindet, fällt diesmal aus. Wie Ortsbürgermeister Karlheinz Finkbohner berichtete, wurde der Umzug aus personellen Gründen abgesagt. In dem Dorf werden fünf Fasnachtsveranstaltungen abgehalten. Los geht es am Freitag, 10. Februar, um 15.11 Uhr mit einer Rentnersitzung, es folgen an zwei Samstagen, 11. und 18. Februar, jeweils um 20.11 Uhr zwei Prunksitzungen im Sportheim. Am Sonntag, 12. Februar, findet um 14.11 Uhr Kinderfasching im Dorfgemeinschaftshaus statt. Dieses Fasnachtstreiben benötigt viele Helfer, so dass für den Rosenmontagsumzug zu wenige zur Verfügung stehen, sagt Finkbohner. Der Rosenmontagsumzug war zuletzt vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgerichtet worden. 15 Motivwagen und Fußgruppen waren dabei. Ob es im nächsten Jahr wieder einen Rosenmontagsumzug geben wird, ließ Finkbohner offen.