Die Volksbank-Filiale in Schönenberg-Kübelberg zieht zum 3. August um: vom bisherigen Standort in der Sander Straße 18 in die Glanstraße 17. Dies teilte die Volksbank Kaiserslautern mit. Zudem solle es einen weiteren Geldautomaten im Wasgau Getränkemarkt in der Sander Straße 30 geben. Wegen des Umzugs bleibe die bisherige Geschäftsstelle in der Sander Straße am Freitag, 31. Juli geschlossen. Außerdem gebe es ein „kleines Willkommensgeschenk“ für Volksbankkunden, die in den ersten Tagen in der neuen Filiale vorbeikommen, schreibt die Volksbank. Der Standort Schönenberg-Kübelberg habe eine hohe Bedeutung für die Volksbank Kaiserslautern.