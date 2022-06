Mit fast dreiwöchiger Verspätung beteiligte sich Jettenbach am Weltumwelttag. Der „Tag der Umwelt“ ist ein jährlich am 5. Juni begangener Aktionstag, den die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Fünf Bäume zu pflanzen, die die Ortsgemeinde angeschafft hatte, war eine gute Gelegenheit, dass Grundschul- und Kindergartenkinder gemeinsam etwas für ihren Ort tun und dabei mehr über Umweltschutz lernten. Etwa, dass jeder kleine Beitrag wichtig ist. Die nun gepflanzten Bäume – Herbst-Winterapfel, Sommer-Herbstapfel, Kirschpflaume, Herzkirsche und Sauerkirsche – wird die Schule nun pflegen und in ein paar Jahren das Obst ernten können. Sie stehen seit Donnerstag beim Sportplatz, in dessen Nähe Königsland-Grundschule und Kindergarten angesiedelt sind. Dessen Vorschüler konnten schon mal staunen, was man in der Schule alles lernen kann: Leni und Amelie trugen das Gedicht „Bäume, Bäume“ vor. Anschließend wurden die 86 Kinder zu Crêpes ins Jettenbacher Freibad eingeladen – auch nur einen Katzensprung entfernt.