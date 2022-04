Einmal im Jahr beseitigt Karl-Heinz Schäfer, einer von drei Pächtern des Kuselbachs vom Diedelkopfer Wehr bis hin zur Kläranlage, den Müll entlang der Bachufer.

Am Dienstagvormittag standen ihm 13 Zweitklässler der Luitpoltschule zur Seite. Mit großem Eifer stopften sie den gefundenen Unrat in die mitgebrachten Mülltüten.

Schäfer hatte die Aktion bei Klassenlehrerin Kathrin Porcher angeregt, die in seiner Nachbarschaft wohnt, „um die Kinder für die Umwelt zu sensibilisieren“. Laut Klassenlehrerin steht das Thema „Umweltschutz“ immer wieder auf dem Lehrplan. Aus diesem Grund passe die Umweltaktion sehr gut in den Unterricht. Deshalb werde die Schule nun jedes Jahr dem Bachpächter helfen, sagte sie.

Gefährliches Plastik

Jede Menge Getränkeflaschen fanden die Kinder entlang des Kuselbaches vom Röbelweg bis hin zum kleinen Verkehrskreisel in der Bahnhofstraße, was sie sehr wunderte, denn „dafür gibt es doch Pfand“. Außerdem lagen auch mehrere Plastikfolien am Uferrand. Dies sei für die Fische, meist Forellen, im Bach gefährlich. Plastik löse sich zu einem gewissen Teil auf. „Die Fische nehmen die Teile auf und verenden“, sagte Schäfer.

Doch den größten Unrat bekamen die Kinder am Ende des Röbelweges zu Gesicht, denn dort wurde Bauschutt, darunter Fliesen und Porenbetonsteine, abgelegt. „Dafür ist das Ordnungsamt zuständig“, sagte Schäfer. Der ganze Unrat, den Schäfer und seine kleinen Helfer fanden, landete in einem großen Müllcontainer, den die Kreisverwaltung zur Verfügung stellte.