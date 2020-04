Wieder meldet die Polizei einen Fall von illegaler Müllentsorgung – dieses Mal aus Grumbach. Wie die Ordnungshüter berichten, wurden in der vergangenen Woche alte Möbelstücke und Unrat an einem Feldweg in der Nähe des Steinbruchs entsorgt. Hinweise zu den Umweltsündern liegen der Polizei bislang noch nicht vor. Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.