Müll gehört nicht in die Natur, sondern in Tüten und Tonnen. Rund 100 Helfer haben Ende Mai entlang der Rad- und Wanderwege rund um Schönenberg-Kübelberg fleißig Müll aufgesammelt. Die Freiwilligen waren dem Aufruf von sieben örtlichen Vereinen gefolgt. Wie Thorsten Bischoff, erster Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Sand mitteilte, wurde nicht nur Alltagsmüll eingesammelt, sondern auch Autoreifen, Rollladenkästen, Plastikstühle und Zaunteile. Bischoff zog mit Blick auf die vielen Helfer eine positive Bilanz der Aktion. Vor allem, dass viele Kinder und Jugendliche mitgemacht haben, habe die Vereine gefreut. Nächstes Frühjahr soll die Aktion wiederholt werden, obgleich es besser wäre, „wenn jeder seinen Müll auch dort entsorgt, wo er hingehört“, heißt es in einer Mitteilung. Zu der Aktion hatten der SV Kübelberg, der TuS und TC Schönenberg, der ASV Westrich, der SV, TTC und Kultur- und Heimatverein Sand aufgerufen.