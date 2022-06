In mehreren Straßen Pfeffelbachs müssen sich Autofahrer in der ersten Juli-Woche auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen.

Da in mehreren Straßen die Fahrbahnoberfläche ausgebessert wird, kommt es in der Ortslage zwischen 1. und 7. Juli zu mehreren Sperrungen. So wird die Hauptstraße ab 1. Juli in Höhe des Anwesens Nummer 14 bis zur Kirchenstraße 7 gesperrt. Die Arbeiten sollen der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan zufolge bis zum 6. Juli dauern. Eine Umleitung erfolgt über die erste Zufahrt zur Bangertstraße beziehungsweise über die Bahnhofstraße.

Die Fahrbahnoberfläche wird außerdem ausgebessert im Ernteweg und auf der Bitz. Laut Mitteilung der Verwaltung kann die Arztpraxis über die St.-Wendeler-Straße (zweite Zufahrt). Der Bereich ist zwischen Freitag, 1., und Dienstag, 5. Juli, gesperrt.

Ebenfalls gearbeitet wird zwischen 4. und 6. Juli zwischen Bergstraße 25 und dem Kindergarten sowie in der Hauptstraße – dort zwischen den Anwesen 1A und 14.