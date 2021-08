Autofahrer, die über Kollweiler nach Rothselberg fahren wollen, müssen sich ab Montag, 9. August, auf einen Umweg einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitgeteilt hat, wird die L 372 wegen Bauarbeiten im Bereich der Ortsdurchfahrt von Kollweiler in Richtung Rothselberg voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke in Richtung der B 270 nach Rothselberg sei ab der Ortsmitte von Kollweiler ausgeschildert und erfolge über die L 369 durch Jettenbach und anschließend über die L 370 nach Rothselberg. Von dort aus könne der Verkehr wieder regulär dem Streckenverlauf in Richtung B 270 folgen. Die Verkehrsführung gilt gleichermaßen in umgekehrter Fahrtrichtung. Wie der LBM weiter mitgeteilt hat, werden die Bauarbeiten rund vier Wochen andauern.