Die Kreisstraße 14 zwischen dem Ortsausgang Herchweiler und der Einmündung in die B420 ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilte, werden die Arbeiten am Dienstag, 2. Mai, beginnen. Die beauftragte Firma Juchem aus Niederwörresbach wird die Strecke auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern erneuern. Dabei werde die vorhandene Asphaltdecke vier Zentimeter tief abgefräst und dann mit einer neuen, 14 Zentimeter dicken Asphaltbefestigung aufgebaut. Zudem werden die Schutzplanken erneuert. Kosten: rund 365.000 Euro. Laut LBM sollen die Arbeiten nach sechs Wochen abgeschlossen sein, die Kreisstraße wird während dieser Zeit gesperrt. Nach Angaben des LBM ist die Zufahrt zum Friedhof aber weiterhin möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die B420 von Konken kommend in Richtung Selchenbach, Osterbrücken, Seitzweiler, Haupersweiler, Oberkirchen, Schwarzerden, Herchweiler und umgekehrt.