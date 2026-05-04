Die Benzinpreise sind seit Jahresbeginn massiv gestiegen. Trotzdem halten offenbar viele Menschen im Kreis Kusel bei ihrer Auto-Wahl am Verbrenner fest. Das sind die Zahlen.

Wie überall in ländlichen Gegenden, so ist auch im Landkreis Kusel das Auto kaum aus dem Alltag wegzudenken. Der Weg zur Arbeit, der Wocheneinkauf, Arztbesuche und andere Termine wären zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für die meisten nicht zu stemmen. Kaum verwunderlich also, dass laut dem Statistischen Landesamt auf die knapp 70.000 Kreisbewohner gut 49.000 zugelassene Pkw kommen. Das sind 7000 Autos pro 10.000 Einwohner – damit liegt der Kreis Kusel rund neun Prozent über dem Landesdurchschnitt von 6411 Kraftfahrzeugen.

In kreisfreien Städten, wo oft bessere ÖPNV-Angebote und gut ausgebaute Radwege vorhanden sind, sieht das Bild schon anders aus: In Zweibrücken kommen beispielsweise 6512 Fahrzeuge auf 10.000 Einwohner. Noch geringere Werte weisen unter anderem Pirmasens (5871), Kaiserslautern (5024) und Ludwigshafen (4819) auf.

Verbrenner dominieren weiterhin

Hinzu kommt, dass die Anzahl der angemeldeten Kraftfahrzeuge im Landkreis steigt – von knapp über 45.250 im Jahr 2015 auf etwa 48.900 im Vorjahr. Von diesen haben etwa 90 Prozent weiterhin Benzin- oder Dieselmotoren – trotz seit Jahren steigender und zuletzt im Zuge des Iran-Konflikts in die Höhe geschossener Spritpreise. Alternative Antriebe wie Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid spielen mit einem Anteil von zusammen etwa neun Prozent nur eine geringe Rolle.

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Dennoch wächst die Anzahl der „Stromer“ auch im Landkreis Kusel kontinuierlich. Mit 1016 E-Mobilen wurde im vergangenen Jahr ein vorläufiger Höchststand erreicht. Deutlich beliebter sind bislang Hybridfahrzeuge als Kompromissoption – 2639 waren im Vorjahr zugelassen. Ein Wandel lässt sich also erkennen, wenn er auch noch nicht so ausgeprägt ist wie andernorts. Ein Grund dafür könnte die Infrastruktur sein. Laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur sind im Landkreis aktuell vergleichsweise wenige öffentliche Ladeoptionen verfügbar. 29 Ladepunkte gibt es auf der Karte, wobei sich diese auf die größeren Gemeinden konzentrieren. In Kusel finden sich acht Angebote, in Lauterecken fünf, in Schönenberg-Kübelberg vier, in Waldmohr drei und in Wolfstein zwei – die weiteren Stationen sind quer über das Kreisgebiet verstreut. Wer also keine Wallbox als fest installierte private Ladestation besitzt, ist auf dieses Angebot angewiesen. Gerade in ländlichen Regionen kann das die Entscheidung für oder gegen ein E-Auto stark beeinflussen.

Kreisverwaltung will auf E-Autos umstellen

Die Kreisverwaltung strebt an, ihre Dienstfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren Schritt für Schritt durch E-Autos zu ersetzen, wie Karla Hagner von der Pressestelle mitteilt. Noch im laufenden Jahr ist die Anschaffung von zwei Elektroautos geplant, 2027 sollen zwei weitere folgen. Auch bei auslaufenden Leasingverträgen ist vorgesehen, Verbrenner gegen E-Autos zu tauschen. „Da die meisten Fahrten im Bereich des Landkreises Kusel stattfinden, ist die Reichweite von E-Autos in der Regel kein Problem“, erklärt Hagner. Die Fahrzeuge könnten über eigene Wallboxen vor Ort geladen werden. Parallel dazu setze die Verwaltung auf alternative klimafreundliche Mobilitätsangebote wie das Jobrad. Seit Ende des Jahres 2023 können Mitarbeiter Fahrräder über den Arbeitgeber leasen. Bislang werde das Angebot allerdings nur von etwa fünf bis zehn Prozent der Beschäftigten genutzt.

Während in Rheinland-Pfalz rund drei Prozent aller zugelassenen Pkw rein elektrisch fahren, liegt der Anteil im Kreis bei etwa zwei Prozent. Einschließlich Plug-in-Hybriden ergibt sich landesweit ein Anteil von knapp fünf Prozent elektrifizierter Fahrzeuge. Noch stockt also der Umstieg von Verbrennungsmotoren auf klimafreundlichere Alternativen etwas, und Kusel bleibt trotz Aufwärtstrend unter dem Landesdurchschnitt.