Das Großprojekt der Pfalzwerke für ein neues Umspannwerk ist fertiggestellt.

Die ursprünglich veranschlagten Kosten von sechs Millionen Euro wurden nach dem Endausbau mit 5,8 Millionen Euro unterschritten. Das teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit. Die Fertigstellung sollte eigentlich schon 2019 erfolgen, aber nach Firmenangaben wurden noch Mittelspannungskabel verlegt sowie Restarbeiten erledigt, was zu Verzögerungen führte. Nach der Erweiterung stehen nun zweimal 40 Megawatt zur Verfügung. Dies entspricht dem Verbrauch von rund 40.000 Haushalten oder 3600 Elektroautos, die gleichzeitig an der heimischen Wallbox geladen werden könnten. Die Einspeisung von regenerativer Energie ist gesichert: Bis zu 30 Windräder können ans Netz angebunden werden. Das Umspannwerk hat eine bebaute Fläche von 2000 Quadratmetern. Die Kabel führen nach Wahnwegen, Konken und Herschweiler-Pettersheim und treffen dort auf bereits vorhandene Kabel und Freileitungen, so dass letztlich alle umliegenden Orte angebunden sind.