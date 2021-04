Weil in Kürze die Arbeiten zum Ausbau der K23 in der Ortsdurchfahrt von Dennweiler-Frohnbach zwischen der Einmündung Friedhofstraße und dem Ortseingang von Oberalben beginnen, wird am Montag, 3. Mai, die Umleitungsstrecke geändert.

Die derzeitige Umleitungsstrecke über Blaubach - Mayweilerhof - Oberalben nach Dennweiler-Frohnbach ist dann nicht mehr möglich. Die Umleitung aus Richtung Körborn oder Thallichtenberg nach Oberalben erfolgt dann über Kusel – Blaubach – Mayweilerhof und umgekehrt (Umleitungsstrecke U2). Dennweiler-Frohnbach ist dann über Kusel - Körborn zu erreichen (Umleitungsstrecke U1). Die Friedhofstraße wie auch der Brunnenweg sind von Körborn kommend anzufahren. Die Arbeiten sollen in der ersten Maiwoche beginnen und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beendet sein.