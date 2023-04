Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Technische Universität (TU) Kaiserslautern nimmt in den kommenden Wochen die sogenannten Babyboomer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan in den Blick. Rund 3000 Menschen können ab Montag, 17. Oktober, an einer Umfrage zur Gesundheitsversorgung teilnehmen.

„Was ist Ihnen bei der Wahl Ihres künftigen Wohnorts wichtig?“, „Wie häufig haben Sie die folgenden Ärzte in den vergangenen zwölf Monaten in Anspruch genommen?“,