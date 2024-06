Am Freitagabend wird die Fußball-Europameisterschaft mit der Partie zwischen Deutschland und Schottland eröffnet. In einer Umfrage wollten wir wissen, was Fans tippen. Deutschland wird dabei einiges zugetraut.

Stefan Schmidt aus dem Kuseler Stadtteil Diedelkopf glaubt, dass Italien den Europameistertitel verteidigen kann. Die Mannschaft spiele auch einen guten Fußball. Da könnten sich die Deutschen etwas davon abschneiden. „Ich mag das Land, die Leute und fahre viel dort hin. Ich war auch schon in einem italienischen Fußballstadion und habe mir ein Spiel der Serie A, der ersten italienischen Liga, angeschaut. Die deutsche Nationalmannschaft ist für mich nicht das Wahre. Ich habe das Gefühl, dass die deutschen Spieler nur für die Nationalmannschaft spielen, um ihren Marktwert zu erhöhen. Das merkt man schon allein beim Abspielen der Nationalhymne. Da wirken die Spieler lustlos, im Gegensatz zu den Italienern, die mit voller Begeisterung bei der Sache sind. Deutschland wird wohl das Halbfinale erreichen.“

Stefan Schmidt aus Kusel Diedelkopf. Foto: say

Italien ist auch für Reinhold Reiß aus Altenglan Favorit. „Ich hoffe aber, dass Deutschland mindestens ins Halbfinale kommt. Noch bin ich nicht so recht in EM-Stimmung. Sie wird aber spätestens beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland aufkommen. Ich schaue mir häufig Länderspiele an – auch Freundschaftsspiele. Daher werde mich mir auch viele Spiele der Europameisterschaft ansehen. Die Spiele verfolge ich zuhause am Fernseher, da werde ich auch nicht gestört. In der Gastwirtschaft ist mir zu viel Unruhe, da kann ich mich nicht richtig auf die Begegnungen konzentrieren.“

Reinhold Reiß aus Altenglan. Foto: say

Michael Hermes, ebenfalls aus Altenglan, ist anderer Ansicht. „Ich schaue mir alle Spiele mit Fußballfreunden an“, sagt er. Er treffe sich privat in Patersbach mit bis zu 20 Personen – auch zum Grillen. „Da herrscht immer gute Stimmung. Nachdem Deutschland bei der Fußball-WM schon in der Vorrunde rausgeflogen ist, haben wir uns trotzdem weiter getroffen. Auf die EM freue ich mich schon so richtig. Ich tippe, dass Deutschland Europameister wird. Zu den weiteren Favoriten gehören Frankreich und die Niederlande. Das Endspiel lautet dann Frankreich gegen Deutschland.“

Michael Hermes aus Altenglan. Foto: say

Favorit auf den Titel ist für Norbert Lencioni aus Thallichtenberg Frankreich. „Ich hoffe, dass Deutschland mindestens das Halbfinale erreicht. Ich freue mich schon auf den Beginn der Europameisterschaft. Ich werde mir so viele Spiele wie möglich auf dem Fernseher anschauen. Auf alle Fälle werde ich keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft verpassen und alle Halbfinalspiele und das Endspiel ansehen. Schon seit 40 Jahren schaue ich mir Welt- und Europameisterschaften ausgiebig an. Wenn im TSG-Sportheim die Spiele gezeigt werden sollten, schaue ich mir sie mir dort an, andernfalls zu Hause.“

Norbert Lencioni aus Thalliichtenberg. Foto: say

Spanien ist der Titelfavorit für Frank Dries aus Niederalben. „Deutschland kommt ins Halbfinale.“ Die Fußballspiele schaut er sich zu Hause an. „Wie ich die Gelegenheit dazu habe.“

Frank Dries aus Niederalben Foto: say

Pessimistischer ist der Altenglaner Sascha Drumm: „Deutschland fliegt schon in der Vorrunde raus“, sagt er. „Neuer Europameister werden die Niederlande.“ Er freut sich schon auf die EM. „Ich schaue mir immer Fußball bei großen Turnieren an, wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Die Bundesliga interessiert mich weniger“, sagt er. „Die EM verfolge ich so, wie ich Zeit habe. Da ist es mir auch egal, ob Spiele mit deutscher oder ohne deutsche Beteiligung übertragen werden.“