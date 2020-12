Seit Juni ist Mathias Rettermayer in Sachen Dorfmoderation in Quirnbach aktiv. Anders als üblich, fand keine Auftaktveranstaltung statt.

Alternativ gingen an alle Haushalte Fragebögen, in denen die Bürger in Quirnbach und dem Ortsteil Liebsthal Stärken, Schwächen aber auch Chancen benennen sollten. Von den zirka 150 ausgegebenen Fragebögen seien bisher 42 zurückgekommen, berichtete der Moderator vor dem Gemeinderat und wünschte sich mehr Resonanz. Rettermayer: „Umso mehr Menschen sich mit ihren Einschätzungen und Ideen einbringen, umso detaillierter können Schwerpunkte ausgearbeitet werden.“

Soziales Miteinander als Stärke

Gleichwohl spricht der Quirnbacher und Geschäftsführer vom Institut für Regionalmanagement von qualitativ sehr guten Ergebnissen, die ein solides inhaltliches Fundament lieferten. Laut Rettermayer hätten bei der Befragung viele Quirnbacher als absolute Stärke das soziale Miteinander genannt. Aber auch der traditionelle Pferdemarkt sowie der Markttag seien nicht nur positiv bewertet, sondern mit neuen Ideen weiterentwickelt worden. Letztgenannter findet, selbst beim Lockdown, jeden Donnerstag statt. Hingegen als Schwäche habe sich bei der Auswertung der ersten Bögen das Angebot für Kinder und Jugendliche herauskristallisiert.

Als weiteren Schritt sollten nun im Frühjahr Anregungen und Ideenspeicher aus der Befragung sowie weitere Aspekte der Dorfentwicklung in mehreren Themenabenden gemeinsam besprochen.