Die Kreisverwaltung lässt derzeit ein Konzept für die Einführung eines E-Carsharings im Kreis erarbeiten. Hierzu werden derzeit Bürger, Unternehmen, Vereine und Verwaltungen befragt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, soll ermittelt werden, ob die Befragten ein E-Carsharing-Fahrzeug nutzen würden, in welchen Fällen, welche Fahrzeuge sie sich wünschen und ob sie sogar ihren Zweitwagen durch E-Carsharing ersetzen würden? Noch bis zum 31. Juli ist eine anonyme Beteiligung an der Umfrage möglich unter https://www.mobilitaetswerk.de/kusel/. Das Konzept soll im kommenden Sommer vorliegen. Die Idee von Carsharing ist, Fahrzeuge gemeinsam zu nutzen und Kosten zu teilen, die bei Privatfahrzeugen etwa durch die Versicherung oder die Steuer anfallen. Die Fahrzeuge werden in der Regel von Unternehmen, Vereinen oder Verwaltungen bereitgestellt.