Für Henschtal entsteht derzeit eine Bachelorarbeit am Umweltcampus Birkenfeld, das Möglichkeiten untersucht, wie im Ort Nahwärme aus regenerativen Energiequellen entstehen könnte. Verfasser ist ein Student aus dem Landkreis. Dafür werde in den nächsten Tagen ein Fragebogen an alle Haushalte verteilt. Mit der soll festgestellt werden, wie groß das Interesse an einer Nahwärmeversorgung ist und welchen Heizwärmebedarf es in der Gemeinde gibt. Laut Ortsbürgermeister Roger Decklar, der zur Teilnahme an der Umfrage motiviert, ist dies ein erster Schritt, um über weitere Untersuchungen herauszufinden, wie am Ende eine möglichst umweltfreundliche und lokale Nahwärmeversorgung für die Bürger im Ort aussehen könnte. Das Projekt ist Teil des „Jahrs der Wärmewende“, das Klimaschutzbeauftragter Andreas Hartenfels und Klimaschutzmanagerin Vera Schumann für den Kreis Kusel ausgerufen haben. In ihm sollen Bürger, aber auch Institutionen auf die Chancen von Nahwärmenetzen und Quartierskonzepten hingewiesen werden.