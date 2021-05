Wegen der Corona-Pandemie führt nun auch Rheinland-Pfalz wie alle anderen Bundesländer ab Montag eine Maskenpflicht ein. Sie gilt für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften. Bei einer Umfrage auf dem Parkplatz des Kusel-Centers in der Industriestraße wollten wir von Passanten wissen, was sie von der Maskenpflicht halten. Die Meinung hierzu fiel geteilt aus.

Michael Schwarz aus Kusel nennt die Pflicht, in Einkaufsmärkten eine Maske zu tragen, „Schwachsinn“. Er schätzt die Gefahr, sich beim Einkaufen zu infizieren, äußerst gering ein. Die Maßnahmen der Regierung nähmen inzwischen Ausmaße an, die man nur ablehnen könne. Die Bundesländer versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen. Ganz schlimm sei es in Bayern. Motorradfahrer würden bestraft, wenn sie nur aus Vergnügen unterwegs seien. Das Tragen der Masken könne auch nicht gesund sein, wenn man ständig verbrauchte Luft wieder einatme. Außerdem gebe es im Handel zu wenige Masken zu kaufen. Er werde sich mit einem Schal behelfen müssen, sagte er.

Alfred Metzen aus Kusel begrüßt hingegen die Maskenpflicht: „Wenn jeder sich daran hält, kann die Gefahr verringert werden“, sagt er. Er habe sich am Mittwoch in der Apotheke ein paar Masken gekauft und sei daher gerüstet.

Schon daran gewöhnt

Maike Bold aus Rammelsbach findet es ebenfalls richtig, dass ab Montag eine Maskenpflicht gilt. Sie arbeite bei einer Bank und sei daher schon auf ihrem Arbeitsplatz angehalten, eine Maske anzuziehen, um Kunden nicht zu gefährden. Deshalb mache es ihr auch nichts aus, eine Maske beim Einkaufen zu tragen.

Ralf Simon aus Elzweiler empfindet es als keine große Behinderung, eine Maske beim Einkaufen zu tragen. Er trage bereits jetzt einen Schal, um sich vor einer Ansteckung zu schützen und andere nicht zu gefährden. Er geht davon aus, dass die Maskenpflicht ein halbes Jahr andauert, und er hat damit „überhaupt kein Problem“.

Paula Urban aus Glan-Münchweiler glaubt, dass die Maskenpflicht bis Ende des Jahres gelte. Sie habe zwar noch keine Maske, aber bis Montag werde sie von ihrer Mutter versorgt, die solche Masken selbst nähe. Auch sie findet die Einführung einer Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz sinnvoll und hat dagegen nichts einzuwenden.

Kritik an Politikern

Für Josef Baumgartner aus Hüffler ist die Maskenpflicht in Bus oder Bahn sinnvoll, „da man eng zusammensteht oder -sitzt und die Ansteckungsgefahr dabei größer ist“. Beim Einkaufen sei die Maskenpflicht jedoch nicht nachzuvollziehen. „Beim Einkaufen kann ich einen genügend großen Abstand einhalten“, sagt er. Sollte jemand zu nah kommen, werde er ihn auch dazu auffordern, Abstand zu halten. Man könne auch manchmal nicht begreifen, wie schnell Politiker ihre Meinung ändern, kritisiert er. Vor wenigen Wochen habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch behauptet, Masken seien nicht notwendig: „In meinen Augen hat Spahn versagt.“ Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe noch vor wenigen Tagen gesagt, es werde in Rheinland-Pfalz keine Maskenpflicht eingeführt – und jetzt komme die Kehrtwende.