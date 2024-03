Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vom Bundestag auf den Weg gebrachte kontrollierte Freigabe von Cannabis sorgt für Diskussionen. Die RHEINPFALZ hat sich in Haschbach umgehört, was die Menschen in dem Dorf mit dem thematisch passenden Namen davon halten.

Der Bundestag hat kürzlich das Gesetz „zum kontrollierten Umgang mit Cannabis“ beschlossen. Danach wird Erwachsenen künftig der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum