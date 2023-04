Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 11. September 2001 entführten Terroristen vier Passagierflugzeuge und steuerten sie in symbolkräftige amerikanische Gebäude. Zwei Flugzeuge rasten in das World Trade Center in New York, ein drittes in das Pentagon in Washington DC. Die vierte Maschine stürzte ab, ehe sie ihr Ziel erreichen konnte. Fast 3000 Menschen starben bei den Selbstmordattentaten. Zum 20. Jahrestag von „9/11“ erzählen sechs Passanten in Kusel von ihren Erinnerungen.

„Ich saß selbst gerade in einem Flugzeug, als es passiert ist“, erinnert sich David Mink aus Connecticut. Er ist gerade zu Besuch bei seiner Familie in Rammelsbach.