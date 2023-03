Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mittwoch läuft in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein eine Online-Umfrage zum Pilotprojekt für kommunales Crowdfunding. „Heute ein König!“ hat im vergangenen Jahr alle Erwartungen übertroffen. Es wurde mehr als zweieinhalb Mal so viel gespendet wie anvisiert. Wie ist der Erfolg zu erklären und was können andere Kommunen daraus lernen?

Diese Fragen sollen durch die wissenschaftliche Ausarbeitung der Umfrage beantwortet werden. Ziel ist es, zu erfahren, warum Bürger mitgemacht haben oder nicht und wie sie künftige