Bis 30. Juni sollten die Fragekärtchen zum Auftakt des Städtebauprogramms abgegeben werden. Um zwei Wochen hat die Stadt die Aktion nun verlängert. „Wir hatten noch Postkarten“, sagt Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. Und: „Es sind schon gute Ideen dabei.“

Ausgewertet werden die Postkarten, auf denen Bürger ihre Meinung kundtun können, dann vom Ingenieurbüro BBP, das das integrierte Stadtentwicklungskonzept betreut. Den Sommer über werde das schon dauern, schätzt Steinhauer-Theis. Dann werde eine Aufstellung präsentiert.

Sie habe schon mal durchgeblättert, was eingereicht wurde, berichtet die Stadtbürgermeisterin. Und sie sei gespannt, was nach komme. Am Anfang sei es schleppend gelaufen, nur wenige Rückmeldungen seien eingetrudelt. Doch je näher das Ende der Abgabe rückte, desto mehr Zettel landeten im Briefkasten. Trotzdem sei die Verlängerung gut, meint Steinhauer-Theis, um noch mehr Resonanz zu kriegen.

Es gibt verschiedene Fragekarten, die alle oder nur einige davon ausgefüllt werden können. Sie liegen in den Betrieben der Werbegemeinschaft Lauterecken aus, bei der Kreissparkasse, der Volksbank, im Veldenzschloss und in der Stadtbücherei.