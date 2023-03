Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Projekt, dessen Umsetzung seit Jahrzehnten gefordert wird. Passiert ist am Autobahnparkplatz Potzberg an der A 62 bislang aber nichts. Bislang. In zwei, drei Jahren soll der Rastplatz eine Toilette und mehr Parkplätze erhalten. Die Frage, ob auch ein Kiosk an der A 62 geschaffen wird, ist noch offen.

Knapp 50 Jahre ist es her. Damals kam der Wunsch auf, in Höhe des Parkplatzes Potzberg eine Tank- und Rastanlage zu bauen. Gewichen ist diese große Version einer eher minimalistischen. Keine Tankstelle,