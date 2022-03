Im früheren Potzberg-Hotel sollen ab Donnerstag Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Die Eigentümerin des Gebäudes, Viktoria Butenko, möchte Menschen einen Ort der Zuflucht bieten, sagte die 38-Jährige am Donnerstag über ihre private Initiative. „Die Menschen in der Ukraine werden regelrecht vernichtet. Ich möchte einige Leben retten“, ergänzte Butenko, die bis vor einem Jahr unter anderem auch das Strandbad Gelterswoog in Kaiserslautern betrieben hatte. Sie befinde sich derzeit noch in Italien, wolle aber in einigen Tagen wieder nach Deutschland kommen. Am Donnerstagmorgen waren knapp 20 Helfer damit beschäftigt, Appartements und Zimmer herzurichten und Spenden entgegenzunehmen. Auch Handwerker waren vor Ort, um beschädigte Wasserleitungen im Gebäude zu überprüfen. Am Nachmittag, sagte eine Helferin, werden fünf Frauen und sieben Kinder aus der Ukraine in Föckelberg erwartet.

Unterkünfte gesucht

Am Morgen war auch eine Abordnung der Kreisverwaltung um Landrat Rubly im seit Jahren geschlossenen Hotel. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung überprüften die Räume auf ihren Brandschutz. Über das Ergebnis will Rubly am Nachmittag informieren, allerdings könnte Butenko aller Voraussicht nach einige Räume in den unteren Stockwerken als Unterkünfte bereitstellen. Rubly betonte erneut, dass auch der Kreis derzeit auf der Suche nach geeigneten Wohnungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine sei. Er habe eine Liste von knapp 70 Personen aus dem Südkreis und dem Bereich Bruchmühlbach-Miesau, die untergebracht werden müssten. 35 davon seien zehn Jahre alt und jünger, darunter ein Baby im alter von zwei Wochen.