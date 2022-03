„Wir müssen den vom Krieg betroffenen Menschen Unterstützung und Zuflucht bieten – und das möglichst schnell und unbürokratisch“, sagt Landrat Otto Rubly. Der Kreis und die Verbandsgemeinden wollen dabei finanzielle Unterstützung leisten, aber auch Menschen auf der Flucht aus der Ukraine eine Zuflucht bieten. Rubly stehe in Kontakt mit dem Partnerkreis Brzeg in Polen. Die Verwaltung dort habe bereits viele Flüchtlinge aus ihrer ukrainischen Partnerregion Horodenko aufgenommen „und hat uns um Hilfe gebeten“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Der Landkreis und die Verbandsgemeinden haben nun ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet, um in einem ersten Schritt finanzielle Unterstützung anbieten zu können (Spendenkonto Ukraine; Iban: DE98 5405 1550 0000 9825 38). Weiterhin, teilte die Kreisverwaltung mit, werden Wohnungen gesucht, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden können. Wer kurzfristig Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll sich mit der Kreisverwaltung in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06381 424153 oder per E-Mail an asylbewerberstelle@kv-kus.de.

Unter dessen hat der Rotary Club Kusel angekündigt, die Sammelaktion von Antonia Jung aus Wolfstein zu unterstützen. Wie Oliver Allmang mitteilte, werden am Freitag für knapp 7500 Euro Hygiene- und medizinische Artikel sowie lang haltbare Lebensmittel in die Ukraine gebracht. Wer Brandsalben, Binden, aber auch Instant-Suppen oder ähnliches beim Rotary Club abgeben möchte, kann dies bis Donnerstag, 18 Uhr, im Restaurant Alter Keiler in Horschbach tun.