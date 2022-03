Mit diesem Zuspruch hat der Rotary Club Kusel nicht gerechnet. Mit Essen, medizinischen und Hygieneartikeln im Wert von 20.000 Euro machen sich einige Vertreter am Freitag auf in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Motiviert hat die Club-Mitglieder das Engagement einer Wolfsteinerin.

Im Dorfgemeinschaftshaus Horschbach wird sortiert, Umzugskisten werden gefaltet und Päckchen gepackt. Bis Freitagmittag müssen die Mitglieder des Rotary Clubs fertig sein. Denn dann sollen die Waren im Wert von knapp 20.000 Euro in zwei Kleinbussen mit Anhänger sowie einem Auto mit Anhänger in Richtung Ukraine gebracht werden. „Wir versuchen gerade über die Kreisverwaltung noch an einen kleinen Laster zu kommen, weil wir gar nicht alles unterbekommen“, sagt Oliver Allmang. An der polnisch-ukrainischen Grenze wird der Club die Sachen übergeben, die den Menschen in der Ukraine helfen sollen. „Ein Verwandter von Antonia Jung wird sich um den Weitertransport kümmern“, sagt Allmang.

Jung betreibt den Campingplatz in Wolfstein und hat Anfang der Woche ebenfalls eine Hilfsaktion gestartet. Auch die von ihr gesammelten Spenden werden am Freitag ins Kriegsgebiet gebracht. Gleiches gilt für die von der Initiative „We AHR Family Saar/Pfalz“ unter anderem in Ruthweiler, Pfeffelbach und Thallichtenberg gesammelten Spenden. Über das Ahrtal sollen diese am Freitag in die Ukraine weitertransportiert werden.

Weitere Aktionen

In Waldmohr können zwischen 16 und 19 Uhr Spenden bei der Firma Schulz Bau (Industriestraße 17) abgegeben werden. Glan-Münchweiler Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm, 0152 34233828, hat auf die von Emil Fehn betreute Spendensammlung aufmerksam gemacht.