Die Sorge um die Auswirkungen eines atomaren Schlages ist auch in Deutschland zu spüren: Seit Tagen steigt vielerorts die Nachfrage nach freiverkäuflichen Jodid-Tabletten in den Apotheken. Die Kunden erhoffen sich im Ernstfall Schutz vor Schilddrüsenkrebs. Aber wie ist die Nachfrage in den Apotheken im Kreis?

Die Nachfrage nach Jodid-Tabletten, einem in Apotheken erhältlichen Nahrungsergänzungsmittel für Schilddrüsenpatienten, ist seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich gestiegen.