In unserer Dienstagsausgabe haben wir über Antonia Jung berichtet, die Spenden für die Menschen in der Ukraine sammelt. Mittlerweile gibt es weitere Sammlungen im Landkreis.

Bei der Firma Schulz Bau in Waldmohr (Industriestraße 17) können von 16 bis 19 Uhr unter anderem warme Kleidung, Schuhe, Matratzen, Kissen, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Hygieneartikel und Windeln abgegeben werden. Auch haltbare und transportfähige Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Konserven und Dinge wie Thermoskannen, Power-Banks und Erste-Hilfe-Kästen (auch abgelaufene). Glan-Münchweilers Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm hat auf die Spendensammlung aufmerksam gemacht, die von Emil Fehn betreut wird. Wer die Spenden nicht selbst abgeben kann, kann sich unter Telefon 0152 34233828 bei Grimm melden. In Schönenberg-Kübelberg kümmert sich Witali Kauz um die Spenden. Abgegeben werden können unter anderem Decken, Kissen, Bezüge, Hygieneartikel, Lebensmittel und warme Kleidung. Auch Geldspenden werden benötigt. Weitere Infos bei Kauz unter Telefon 0178 9837481. Bei Antonia Jung in Wolfstein können Lebensmittel, Wasser, Taschenlampen und Verbandskästen abgegeben werden. Dringend benötigt werden auch Schmerzmittel und Salben gegen Brandverletzungen. Weitere Infos unter Telefon 06304 4143.