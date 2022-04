Nach dem Spätwintereinbruch vom Wochenende stehen uns bis zur Wochenmitte frühlingshafte Tage bevor.

Von Süden her gelangt warme Luft nach Mitteleuropa. Unter leichtem Hochdruckeinfluss zeigt sich häufiger die Sonne in unserer Region. Aber: Hinter einer Störungsfront wird zum Oster-Wochenende der Weg frei für kalte Luft aus Skandinavien. Der April macht in diesem Jahr in Sachen Wetter tatsächlich, was er will.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit durchziehenden Wolkenschleiern, hinter denen sich häufig milchig die Sonne zeigt. Nach nochmals kaltem Start in den Tag steigen die Temperaturen im Laufe des Nachmittags auf erträgliche Werte an.

Dienstag: Die Wolkenfelder halten sich in der Region – mit reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag fast die 20-Grad-Marke.

Mittwoch: Die Sonne muss sich auch am Mittwoch den Himmel mit mittelhohen Wolkenschleiern teilen. Es bleibt trocken, und tagsüber wird es angenehm warm. In der Nacht auf Donnerstag können kompakte Wolken stellenweise Regen bringen.

Donnerstag (Gründonnerstag): Nach freundlichem Beginn können sich am Nachmittag bei sonniger Einstrahlung dicke Haufenwolken bilden. Örtlich kann es regnen, dabei sind auch Blitz und Donner möglich. Zuvor wird es nochmals frühlingshaft warm.

Weiterer Trend

An Karfreitag strahlt verbreitet die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Die Temperaturen sinken bei einsetzendem Wind aus Nordosten. Am Samstag ziehen vermutlich dichte Wolken mit kurzen Schauern über die Region. Unter die Tropfen können sich einige Graupelkörner mischen. Es bläst ein unangenehmer Nordostwind. An den Osterfeiertagen bleibt es wechselnd bewölkt mit einigen freundlichen Abschnitten. Die Temperaturen steigen allmählich wieder an.