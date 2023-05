Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Waldmohr hat elf neue Bronzemedaillen-G ewinnerinnen in seinen Reihen. Bei der Europameisterschaft in Bratislava traten die Rope Skipperinnen im Showcontest an. Dabei wäre der Start fast richtig daneben gegangen.

Manuela Bauer kann mittlerweile darüber lachen. Doch die Trainerin, die gleichzeitig auch Mitglied der Gruppe ist, macht deutlich, dass die Fahrt ins slowakische Bratislava so ganz anders verlief als geplant.