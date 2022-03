Die Suche des Turn- und Sportvereins nach einer neuen Vereinsführung dauert an. Nachdem am vergangenen Montag kein möglicher Mitstreiter die Gelegenheit zum Gespräch gesucht hat, nehmen der kommissarische TuS-Chef Harald Rensch und Vize Julian Schöfer am Sonntag einen zweiten Anlauf. Gleich nach dem Heimspiel der Fußballer hoffen die beiden ab 17 Uhr im Sportheim auf regen Austausch mit Griesern, denen am Verein gelegen ist.