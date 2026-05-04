Die neueste Ausgabe von Axel Raudonats Kolumne zum Amateurfußball im Kreis Kusel wiedmet sich auch dem spannenden Titelrennen in der B-Klasse.

A-Klasse KUS-KL : Meister auf der Couch

Dass der TuS Schönenberg die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern als Meister gen Bezirksliga verlassen würde, galt ja nun schon seit einigen Wochen als ausgemachte Sache. Das Zustandekommen aber, sozusagen im doppelten Sinne ohne eigenes Zutun, war am vergangenen Wochenende aber alles andere als alltäglich. Dabei war die Ausgangslage doch eigentlich relativ klar: Der TuS würde sein Heimspiel gegen den SSC Landstuhl gewinnen müssen, gleichzeitig dürfte der Zweite, der SV Kottweiler-Schwanden, beim SV Nanz-Dietschweiler II eben nicht dreifach punkten.

Dann kam aber in der Nacht vor dem Spiel (!) die Meldung aus Landstuhl, dass der tief im Kampf gegen den Abstieg steckende SSC in Schönenberg nicht würde antreten können, weil es ihm an Personal mangelt. Die drei Punkte hatte der TuS also kampflos eingefahren. Und dann passierte in Nanzdietschweiler genau das, was passieren musste und gemeinhin als „Titelgewinn auf der Couch“ bezeichnet wird: Kottweiler-Schwanden kam nicht über ein 1:1 hinaus, so dass die Mannschaft um Trainer Dennis Göddel damit als Meister und Direktaufsteiger feststeht. Glückwunsch dazu!

B-Klasse KUS-KL: Ständiger Wechsel

In der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord geht das muntere „Bäumchen-wechsel-dich“-Spiel an der Tabellenspitze weiter. Plötzlich hat wieder die SG Hirsau (64 Punkte) die besten Chancen auf das direkte Ticket in die A-Klasse, weil sie selbst ihre Aufgabe mit einem 3:1 bei der SG Föckelberg/Bosenbach relativ souverän meisterte und die SG Hüffler/Wahnwegen (63) im Heimspiel gegen den VfB Reichenbach II (2:2) überraschend Punkte liegenließ. Schadlos (6:2 bei der SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg) hielt sich die SG Pfeffelbach/Konken/EDO, die auf Rang drei mit einem weiteren Punkt Rückstand aber auf weitere Patzer der Top zwei hoffen muss.

B-Klasse Süd : Ein ganz später Ausgleich

Den Wechsel an der Tabellenspitze hätte (!) es in der B-Klasse Süd auch geben können. Die 3:4-Niederlage von Tabellenführer FV Ramstein II gegen den SV Kübelberg nutzte der TuS Gries aber nicht. Er kam im Spitzenspiel beim SV Mackenbach II aber tief in der Nachspielzeit immerhin noch zu einem 2:2, wodurch Gries gegenüber den nicht aufstiegsberechtigten Mackenbachern (deren Erste steigt aus der Bezirksliga ab) wenigstens Platz zwei behauptete. Ein Punkt beträgt der Rückstand der Grieser auf Ramstein II, zwei der Vorsprung auf Mackenbach II und Breitenbach/Dunzweiler, mit welchen sie am vorletzten Spieltag noch die Klingen kreuzen.