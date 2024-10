Der erste saar-pfälzische Büfettabend des TuS Dunzweiler soll am 19. Oktober stattfinden. Vorstandsmitglied Jochen Mayer verrät, wie es dazu kam und welche Höhepunkte auf die Gäste warten.

Die Idee eines saar-pfälzischen Büfettabends entstand mitunter durch die geografische Lage des Sportheims in Dunzweiler. Direkt an der Grenze zum Saarland gelegen, soll die Veranstaltung die Kulinarik beider Regionen vereinen. Da es keinen Gastronomiebetrieb im Ort gibt, der zum Verweilen einlädt, hofft der Verein, die Menschen aus Dunzweiler und der Umgebung zum gemütlichen Beisammensein im Sportheim begrüßen zu dürfen. Natürlich steht der Abend unter einem Motto, denn „Schlachtfest kann ja jeder“, sagt Jochen Mayer, Vorstandsmitglied des Sportvereins.

Das Vereinsheim soll in Zukunft ein Ort des Zusammentreffens für Jung und Alt werden, weswegen noch weitere Veranstaltungen geplant sind. Typisch pfälzisch oder saarländisch, das bedeutet für Jochen Mayer: „Hauptsach gudd gess und getrunk“. Es erwarten die Gäste klassische Gerichte zum Schlemmen aus beiden Regionen, darunter Geheirate, Wellfleisch, Saumagen und vieles mehr. Doch was wird der voraussichtliche Höhepunkt des Abends? Jochen Mayer zufolge in jedem Fall das Essen. Aber auch die entsprechenden Getränke wie Weinschorle und Pils, sowie das gesellige Miteinander sollen den Abend zu etwas ganz Besonderem machen. Die positive Resonanz erkennt man auch an den Anmeldungen für das Büfett. Von etwa 50 verfügbaren Plätzen für Erwachsene seien bereits 40 belegt. Doch auch wer dieses Jahr nicht in den Genuss der überregionalen Kulinarik kommt, muss nicht traurig sein. Ein weiterer Büfettabend stehe bereits für das nächste Jahr auf dem Plan, und auch andere Mottoabende sind für die nächste Zeit angesetzt.

Info

Anmeldung telefonisch bei Jochen Mayer unter 06373 5000220 oder 01515 6462224 oder per E-Mail an tus@dunzweiler.net