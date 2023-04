Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei so manch anderem Club besteht das Namenskürzel nurmehr in der Satzung fort. Der Turn- und Sportverein Glan-Münchweiler aber macht seinem Namen noch alle Ehre. Am Wochenende feiert der TuS sein Jubiläum.

Der Vorzeige-Wettkampf der Leichtathleten hat die Dreißig bereits überschritten. Wo sonst bewegen sich Kinder und Jugendliche in einem gut zwei Meter hohen Doppelrad vorwärts? Die Kleinsten