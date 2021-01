Glan-Münchweiler. Der TuS Glan-Münchweiler verlängert mit dem bisherigen Trainerduo Pawel Wilms und Blerim Azemi. Das hat der Verein am Montag mitgeteilt. Positive Nachrichten kommen auch vonseiten der Spieler.

„Nach erfreulich kurzen und einvernehmlichen Gesprächen haben sich die sportliche Leitung und unsere Trainer Pawel Wilms und Blerim Azemi darauf geeinigt, die sportliche Zusammenarbeit auch nächste Saison fortzusetzen“, sagte Sportvorstand Kristoph Kappes. Er lobte dabei ausdrücklich die fußballerische Weiterentwicklung der Mannschaft auf dem Platz sowie auch das große organisatorische und menschliche Engagement der beiden Trainer im Verein.

Der TuS Glan-Münchweiler spielt in der Nord-Gruppe der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern und steht zurzeit in der unterbrochenen Runde auf Rang zwei. Wie der Klub weiter mitteilt, sehen sich die beiden Trainer in ihren Vorstellungen vom Verein bestätigt und sind weiter fest davon überzeugt, beim TuS Glan-Münchweiler ein großes Potenzial entfalten zu können. Eine wichtige Rolle spielen dabei „natürlich die entsprechenden Spieler. Der Verein freut sich verkünden zu können, dass der Kader für die nächste Spielzeit zusammenbleibt“.

Glan-Münchweiler möchte zudem den in der bisherigen Saison bereits eingeschlagenen Weg weitergehen, und vermehrt Spieler aus der eigenen Jugend einsetzen. „Dieser Weg soll auch im neuen Jahr und in der nächsten Saison konsequent verfolgt werden, wenn weitere hungrige Nachwuchskicker in die Reihen der Aktiven aufrücken, um eine konkurrenzfähige, junge Mannschaft zu bilden“, so Kappes.