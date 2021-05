In Zeiten, in denen es immer weniger Fußballmannschaften gibt, und die Corona-Krise einen Spielbetrieb verhindert, setzt der TuS Glan-Münchweiler ein Zeichen gegen den Trend: Ab der Saison 2020/2021 nimmt eine Frauenmannschaft des TuS am Spielbetrieb teil.

Die Idee bestand schon länger, realisiert wurde die Sache im vergangenen Jahr: „Im näheren Umkreis gibt es ja nicht viel, was den Frauen- und Mädchenfußball betrifft. Bei der B-Jugend der JSG Westrich sind zwei Mädels aus Glan-Münchweiler mit dabei, wodurch die Sache auch noch mal zusätzlich an Fahrt aufnahm“, berichtet Martin Haber, der bei eben jenen B-Junioren der JSG mit im Trainerteam ist. Er wird sich, gemeinsam mit Bruder Eric und Michelle Müller, dann auch um die Frauenmannschaft beim TuS kümmern.

„Ein guter Anfang“

Binnen kurzer Zeit habe er 15 Namen von Frauen und Mädchen aus Glan-Münchweiler und der näheren Umgebung auf dem Zettel gehabt, die für eine neue Mannschaft in Frage kamen. „Ein guter Anfang“, dachte sich Martin Haber. Aus 15 wurden irgendwann 25, zu einem Infoabend Anfang des Jahres waren 19 fußballbegeisterte Spielerinnen erschienen, die gleiche Anzahl fand sich am 9. März zu einem ersten Training auf dem Sportplatz des TuS ein.

„Das war supergut, fast schon genial angelaufen. Wir gehen den Weg jetzt auch weiter. Die Pause wegen Corona schiebt das nur auf“, lässt Haber keinen Zweifel am Projekt aufkommen, auch wenn der Saisonstart vielleicht später als geplant erfolgen sollte. Normalerweise geht es im Frauenbereich immer Ende August, Anfang September los. Es erscheint jedoch derzeit mehr als fraglich, dass dies auch für die Spielzeit 20/21 der Fall ist.

Virtuelles Training

Ursprünglich war geplant, bis zum Start der Sommervorbereitung in jeder Woche ein Training zu absolvieren. „Wir wurden fast bekniet, zwei Mal die Woche zu trainieren“, freut sich Haber über eine „motivierte und engagierte Truppe“, die trotz der aktuellen Zwangspause die Füße nicht still hält.

Über eine Trainingsgruppe halten die Beteiligten virtuell Kontakt, posten darin unter anderem Videos diverser Übungen, die es für die anderen dann nachzumachen gilt. Auch weiß Martin Haber, dass in den verschiedenen Jugendmannschaften der Region immer wieder ein paar Mädchen mitspielen: „Oft verläuft sich das aber, wenn die nicht mehr bei den Jungs mitspielen dürfen. Die wollen wir lokal auffangen und ihnen eine sportliche Perspektive bieten.“

Gute Altersstruktur

Dass der Frauenfußball im Allgemeinen im Kreis Kusel eher ein Mauerblümchendasein fristet, findet auch Haber „sehr schade.“ Er erinnert dabei an die Spielvereinigung Rehweiler-Matzenbach, die bis vor ein paar Jahren die Vorreiterrolle innehatte. Auf lokaler Ebene versuche man nun beim TuS Glan-Münchweiler, etwas für den Frauenfußball zu tun. „Mit 25 Spielerinnen kann man denke ich gut arbeiten“, meint Haber, der auch eine gute Altersstruktur – die Spielerinnen sind zwischen 15 und 45 Jahre alt – in der Mannschaft sieht.

18 der 25 Spielerinnen spielen derzeit aktiv oder haben dies zumindest lange Zeit getan. Sieben weitere Akteurinnen schätzt Haber mehr oder weniger als Neulinge ein. Auch wenn die personelle Basis erst einmal ganz komfortabel erscheint, weitere Interessierte sind gerne gesehen.

ZUR SACHE

Zum jetzigen Zeitpunkt sind genau vier Frauenfußballmannschaften im Kreis Kusel gemeldet: Die SG Eßweiler-Rothselberg und die SG Hüffler-Wahnwegen stellen noch eine Mannschaft mit elf Spielerinnen, der VfR Hundheim-Offenbach und der SV Langenbach eine mit deren neun.

Was die Nachwuchsarbeit angeht, sah es lange Zeit richtig düster aus. Der SV Herschweiler-Pettersheim engagiert sich hier inzwischen aber verstärkt. Im vergangenen Jahr gewannen die B-Juniorinnen des SV den Westpfalzpokal.

Diese Zahlen lesen sich auf den ersten Blick nicht gut. Aber: Die Fußballkreise Kusel-Kaiserslautern (zu denen die Mannschaften aus dem Kreis Kusel zählen), Kaiserslautern-Donnersberg und Pirmasens/Zweibrücken sind mit ihren gemeinsamen Ligen und Mannschaftszahlen verbandsweit mit führend. Schön, dass hier in der Auswahl des TuS Glan-Münchweiler eine Mannschaft hinzukommt.