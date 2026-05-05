Die Radsportabteilung des TuS Glan-Münchweiler war beim traditionsreichen Radrennen Eschborn-Frankfurt erfolgreich am Start.

Im Rahmen des Rennens der Profis fand wie jedes Jahr auch das Amateurrennen mit über 10.000 Teilnehmern auf drei unterschiedlichen Strecken statt. Zusätzlich wurden in der Innenstadt auf der Schlussrunde der Profis die Lizenzrennen für Kinder und Jugendliche ausgetragen.

In der Altersklasse U11 ging Vito Forster an den Start. Nachdem sich früh eine Spitzengruppe absetzen konnte, behauptete sich Forster in der Verfolgergruppe und gewann dort den Sprint. Am Ende belegte er einen starken siebten Platz.

Marco Forster geht das hohe Tempo mit

Auf der anspruchsvollen Strecke der ADAC Velotour „Taunus Express“ mit 85 Kilometern und mehr als 1000 Höhenmetern starteten Marco Forster aus Glan-Münchweiler sowie Manfred Friedrich aus Reichweiler. Der 78-jährige Friedrich zeigte eine beeindruckende Leistung und erreichte nach 3:29 Stunden als Neunter seiner Altersklasse das Ziel. Marco Forster hielt sich zunächst in der Spitzengruppe, fiel jedoch nach einer Tempoverschärfung in eine Verfolgergruppe zurück.

Bis zum Feldberg wurde das Tempo dort zwischenzeitlich gedrosselt, bevor es am Anstieg wieder deutlich anzog und viele Fahrer abreißen lassen mussten. Forster konnte das hohe Tempo mitgehen und belegte am Ende einen hervorragenden elften Platz in der Gesamtwertung sowie Rang zwei in der Klasse Master 2. Mit Blick auf seinen bevorstehenden Start beim Ironman 70.3 auf Mallorca am Samstag zeigte sich Forster zufrieden: Das Rennen in Frankfurt habe für ihn vor allem Trainingscharakter gehabt – das Ergebnis stimme optimistisch.