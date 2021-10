Der TuS Gries feierte sein 100-jähriges Bestehen. Hartmut Emrich, Vizepräsident des Sportbundes, überreichte an den TuS-Vorsitzenden Harald Rensch die Ehrenurkunde. Ortsbürgermeister Olaf Klein kündigte an, dass die Ortsgemeinde die Kosten für den Bau eines Brunnens in Höhe von 9500 Euro übernehme. Mit dem Brunnen soll der TuS-Rasenfußballplatz besser gepflegt werden können. Der Sportkreisvorsitzende Stefan Göttel ehrte Ute Böhnlein mit der Ehrennadel in Bronze des Sportbundes. Der Fußballkreisvorsitzende Rainer Pfaff zeichnete mit der bronzene Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes Harald Rensch, Karlheinz Stemler, Gerd Heinz, Gunter Jung, Stefan Becker, Johannes Linsmaier, Manfred Thum, Heinz Bischoff, Klaus Heinz und Arno Gortner aus.