Moritz und Max Höh bleiben auch über die Saison hinaus das Trainer-Duo beim TuS Breitenbach. Das hat der Vorstand des Vereins mitgeteilt. Die Integration und Weiterentwicklung der Spieler funktioniere bislang sehr gut und solle mit dem Brüderpaar fortgesetzt werden.

Der Vorstand des TuS Breitenbach ist voll des Lobes über die „erstklassige Trainingsarbeit und Kameradschaftspflege des Trainerduos“, außerdem sei der Verein davon überzeugt, „dass die Integration und die Weiterentwicklung aller Spieler wie gewohnt weitergeführt und auch die positive Stimmung innerhalb der Teams beibehalten beziehungsweise noch gesteigert werden kann“.

Die erste Mannschaft der SG Breitenbach/Dunzweiler spielt zurzeit in der A-Klasse Gruppe A. „Nun hoffen alle, die Vorstandschaft, die Fans und die sportliche Leitung auf eine baldige Weiterführung der begonnenen Saison 2021/2022 und auf einen versöhnlichen Abschluss mit dem angepeilten Ziel des Klassenerhaltes in der A-Klasse und auf einen beherzten Kampf um die Erreichung der Aufstiegs- beziehungsweise Relegationsplätze in der C-Klasse“, erklärt Vorsitzender Michael Romba.

Am kommenden Samstag, 22. Januar, steht unter den geltenden Corona-Auflagen (2G-Regel) der Trainingsauftakt bei der SG bevor. Für Februar sind insgesamt acht Vorbereitungsspiele der Aktivenmannschaften geplant.

„Der Verein versucht, auch durch die bereits laufende Neu- beziehungsweise Umgestaltung des TuS-Vereinsheimes und mit vielen weiteren geplanten Maßnahmen ein Zeichen des Aufbruchs, der Unterstützung und der Mitarbeit für seine Aktiven und auch Fans zu setzen“, erklärt der Vorstand weiter.