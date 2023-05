Am Wochenende ist es so weit: Die letzten Spiele der Bezirksliga-Saison stehen an. Sowohl für den TuS Bedesbach-Patersbach als auch den SV Nanz-Dietschweiler geht es aber kaum noch um etwas. Der TuS verpasste es, in der Aufstiegsrunde ganz oben den Anschluss zu halten. Der SV ist nach dem vorletzten Spieltag schon sicher Tabellenführer in der Abstiegsrunde.

3:3 gegen die SpVgg Waldfischbach-Burgalben: So lautete das Ergebnis vom letzten Heimspiel der Saison. Der TuS führte dabei bereits nach zwölf Minuten mit 2:0. Die Spielvereinigung stellte in Halbzeit zwei auf 2:2, woraufhin die „Bepas“ erneut vorlegten und sich schließlich in der 87. Spielminute das 3:3 fingen. Trainer Thomas Löber spricht dennoch von einem „verdienten“ Unentschieden. „Der Gegner hat alles reingeworfen, für ihn ging es ja noch um was“, erklärt er. Letztlich ist er mit dem Resultat auch zufrieden. „Es ging darum, die Heimbilanz aufrechtzuerhalten, so sind wir zu Hause ungeschlagen.“

Größer ist dabei das Dilemma um Abdul Antar, welcher sich während der Partie bei einem Rempler von hinten an der Schulter verletzte und nun für mindestens vier Wochen ausfällt. Hinzu kommt, dass auch Max Maurer und Tim Alles urlaubsbedingt fehlen. „Da werden Leute aus der zweiten Mannschaft aushelfen kommen“, kündigt der Trainer an. Am Sonntag geht es gegen die SG Knopp/Wiesbach, ebenfalls ein Kandidat, welcher es verpasste, ganz oben mitzuspielen. „Ziel ist es, mit einem Sieg noch vor die zu kommen“, erklärt Löber.

SV zum Abschluss bei der TSG Trippstadt

Generell ist der Trainer mit der Saison zufrieden. „Es war eine erfolgreiche Runde, die Jungs können jetzt schon stolz auf sich sein.“ Er führt weiter aus: „Wer hätte gedacht, dass wir bis zum drittletzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen?“

Der SV Nanz-Dietschweiler blieb auch am vorletzten Spieltag ungeschlagen. Am vergangenen Sonntag setzte er sich mit 4:0 gegen die SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann durch. Trainer Fabian Lauder war mit der souveränen Teamleistung sehr zufrieden. Nach einer guten ersten Halbzeit trat man mit 1:0 den Kabinengang an. Nach Wiederanpfiff verteidigte der SV sicher und konnte ungefährdet das Ergebnis auf 4:0 ausbauen. „Alles in allem ein gelungener Sonntag“, so Lauder. Mit dem Sieg konnten sich die Westpfälzer Rang eins in der Abstiegsrunde sichern. Am Sonntag geht es nach Trippstadt, das auch keine Abstiegssorgen mehr hat. „Eine Mannschaft mit überragender Einzelqualität“, sagt Lauder über den Gegner. Er geht von einer „extrem schwierigen Partie“ aus.

Am vorletzten Spieltag schon alle Ziele erreicht

Insgesamt ist Lauder sehr zufrieden mit der Rückrunde. Der Coach kam schließlich im Januar zu einer sehr schwierigen Phase. „Überraschenderweise ist diese Mannschaft in der Abstiegsrunde gelandet, und dann habe ich die junge Truppe übernommen“, blickt Lauder zurück. „Ich bin super stolz, wie es die Spieler und das Trainerteam angenommen haben.“

Der SV hat am vorletzten Spieltag bereits alle seine Ziele erreicht. „Wir wollten 20 Punkte holen und haben jetzt schon 25, natürlich wollen wir nach Trippstadt bei 28 stehen.“ Zudem hat die zweite Mannschaft in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern ebenfalls den Klassenverbleib schon sichergestellt. „Wir haben uns technisch, taktisch und fußballerisch verbessert und sind zudem ein gutes Stück selbstbewusster geworden“, erklärt Lauder stolz.