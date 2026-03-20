Gegen die SG Meisenheim mussten die „Bepas“ in der Hinrunde als Aufsteiger Lehrgeld zahlen. Der Trainer sieht beim Gegner nur Stärken. Wie es trotzdem klappen kann.

Nach dem Unentschieden gegen den Tabellenführer am vergangenen Wochenende wartet auf den TuS Bedesbach-Patersbach, unter der Leitung des 34-jährigen Spielertrainers David Becker, direkt das nächste Spiel gegen einen Aufstiegskandidaten. Am Samstag (16 Uhr) empfangen die „Bepas“ die SG Meisenheim, den derzeitigen Tabellendritten. „Im Hinspiel waren wir chancenlos. Das war das erste Spiel in der Landesliga, wo wir hochverdient verloren haben,“ erklärt Becker. Das Hinspiel gegen die SG war somit der erste Realitätscheck für den neuen Landesligisten.

Dass der Aufsteiger aus Bedesbach mit der Underdog-Rolle aber gut klar kommt, zeigte sich bereits letzte Woche. In Hauenstein konnte der TuS einen Punkt gegen den Tabellenführer holen. Auch vor der zweiten „Mammutaufgabe“ in sieben Tagen zeigt sich der 34-Jährige optimistisch: „Wir wissen, was da auf uns zukommt, eine Mannschaft mit sehr viel individueller Qualität, die aber auch sehr geschlossen Auftritt. Aber dass wir da mithalten können, haben wir vergangenen Sonntag gezeigt und das werden wir auch diesen Sonntag wieder versuchen. Ich bin sehr zuversichtlich, wenn wir diese Leistung wieder auf den Platz bringen, dass wir auch gegen Meisenheim was Zählbares holen können.“

Spielplan steht

Bezüglich des Spielansatzes bleibt der Spielertrainer dabei, den Gegner lieber im Dunkeln zu lassen, aber die Vorbereitungen auf die Partie sind in vollem Gange: „Der Spielplan ist schon wieder gemacht. Ich will nicht zu viel verraten, aber wir wissen, wo die Stärken und Schwächen von Meisenheim liegen, wobei ich eigentlich nur Stärken finde. Ich werde versuchen, die Mannschaft darauf vorzubereiten, werde versuchen, ihnen unseren Plan zu vermitteln, und ob es dann gut geht, sehen wir am Sonntag nach dem Spiel,“ sagt der Spielertrainer schmunzelnd.

Die Personallage bleibt weiterhin hervorragend. Becker kann auf alle Akteure zurückgreifen.