Der TuS Bedesbach-Patersbach will die ersten Punkte in der Rückrunde sammeln. Nach einer Niederlage zum Auftakt wartet mit Hinterweidenthal der Tabellenletzte.

Am Sonntag um 16 Uhr will der TuS Bedesbach-Patersbach zuhause gegen den Tabellenletzten aus Hinterweidenthal die nächsten Punkte sammeln. Doch die Tabellensituation spiegelt nicht zwingend die aktuelle Form wider.

Das weiß auch der 34-jährige Bedesbacher Spielertrainer David Becker: „Ich habe die letzten Ergebnisse verfolgt und weiß, dass sie gut drauf sind.“ In der Tat konnte der SV Hinterweidenthal seine letzten vier Spiele, davon drei Freundschaftsspiele, alle gewinnen. Zum Rückrundenauftakt gelang am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Trippstadt, dem Tabellenfünften, der vierte Sieg in Folge und eine durchaus große Überraschung.

„Sie haben nichts mehr zu verlieren und können frei aufspielen. Wir sind gewarnt, aber wenn wir ein anderes Gesicht zeigen und unser Können abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir punkten können“, erklärt Becker. Hinterweidenthal fehlen derzeit acht Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Den Auftakt verpatzt

Im Gegensatz zum SV verpatzte der TuS den Restrundenauftakt. Auswärts verlor er 0:2 gegen ein weiteres Kellerkind, den SV Winterbach. Die Niederlage sei aber schon wieder vergessen, beteuert der Spielertrainer: „Wir haben am Dienstag vor dem Training kurz darüber gesprochen, das Spiel analysiert, und ich fand es auch sehr schön, dass alle ehrlich zu sich selbst waren. Danach hatten wir eine sehr gute Einheit.“

Die „Bepas“ stehen mit 26 Punkten auf Rang neun der Tabelle und sowohl nach oben, wie auch nach unten ist noch einiges möglich. Trotz der vermeintlich klaren Lage in der Tabelle wehrt sich der 34-Jährige gegen die Favoritenrolle: „Als Aufsteiger sind wir in keinem Spiel der klare Favorit. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, was der Gegner kann. Es wird ein sehr umkämpftes Spiel.“

Auf Augenhöhe

Das Ergebnis aus dem Hinspiel im August vergangenen Jahres gibt ihm da durchaus Recht. Damals trennten sich beide Teams mit einem 0:0. In einem „ausgeglichenen Spiel auf Augenhöhe“ hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg, erinnert sich Becker, aber am Ende war die Punkteteilung durchaus gerechtfertigt.

Am kommenden Wochenende werden die „Bepas“ versuchen, mehr als nur einen Punkt in der Heimat zu behalten. Dazu stehen dem Spielertrainer Stand jetzt alle Akteure zur Verfügung: „Es sind alle fit und munter. Solange keiner erkrankt, kann ich aus dem Vollen schöpfen.“

Mit einem Sieg am Sonntag könnte der TuS Bedesbach-Patersbach punktemäßig mit Trippstadt und Rodenbach in der Tabelle gleichziehen, wobei beide Teams noch Nachholspiele haben. Hinterweidenthal hingegen könnte das erste Mal seit dem achten Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen.