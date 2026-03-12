Bei Tabellenführer SC Hauenstein will der TuS Bedesbach-Patersbach am Sonntag die ersten Punkte in der Rückrunde sammeln. Das Hinspiel macht Mut.

Nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Partien nach der Winterpause will der TuS Bedesbach-Patersbach in der Fußball-Landesliga West zurück in die Erfolgsspur finden. Dazu müssten ausgerechnet gegen den Ligaprimus Punkte her. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der TuS beim zurück in die Verbandsliga strebenden SC Hauenstein.

Die letzten Wochen waren in Bedesbach nicht von Erfolg gekrönt. Gegen zwei Mannschaften, die tabellarisch hinter ihnen stehen, verloren die „Bepas“ etwas überraschend. Wenn es darum geht, die Niederlagen aufzuarbeiten, ist Spielertrainer David Becker deutlich, aber auch stolz auf seine Spieler: „Wir haben klar angesprochen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen. Das kommt dann aber auch aus der Mannschaft raus. Die Spieler sind da selbstreflektiert und selbstkritisch genug.“

Vier Punkte vor möglichem Abstiegsplatz

Im Moment steht Bedesbach mit 25 Punkten auf Rang neun der Tabelle, der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz ist auf vier Zähler geschrumpft. Trotzdem zeigt sich Becker zuversichtlich: „Es ist eine schwierige Phase, die gibt es im Fussball, aber wir hatten wieder eine gute Trainingseinheit, die Spieler setzen um, was wir von ihnen fordern, und mit der Einstellung, die sie an den Tag legen, kommen wir da auch wieder raus.“

Ganz anders sieht es beim kommenden Gegner, dem SC Hauenstein aus. Mit 13 Siegen aus 17 Partien steht der SC auf Platz eins der Landesliga. Aber dass der Tabellenführer nicht unschlagbar ist, bewies ausgerechnet der TuS Bedesbach-Patersbach. 3:2 für den Aufsteiger aus Bedesbach stand im Hinspiel nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel.

Sahnetag ist nötig

„Das wird eine Mammutaufgabe, wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass wir sie im Hinspiel geschlagen haben. Wir brauchen vielleicht einen Sahnetag und bei Hauenstein darf nicht alles klappen, aber dann können wir da auch etwas mitnehmen,“ zeigte Becker sich selbstbewusst, aber auch wohlwissend, was für eine Leistung es brauchen wird, um etwas Zählbares mit in die Heimat nehmen zu können.

Auf die Frage, welchen Ansatz er wählen wird, um Hauenstein zu ärgern, antwortete er etwas ausweichend, um den Gegner im Dunkeln zu lassen und möglicherweise den Überraschungseffekt zu wahren: „Das möchte ich jetzt nicht verraten. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und uns einen Plan zurechtgelegt, ob der dann am Ende aufgeht, werden wir sehen.“

Nicht unschlagbar

Zu Beginn der Restrunde musste auch der SC Hauenstein eine Niederlage hinnehmen. Zuhause verlor die Mannschaft von Philipp Weishaar 0:1 gegen den Aufstiegskonkurrenten SV Hermersberg. In einem Formtief ist der SC aber keineswegs. Schon das Wochenende darauf war die Mannschaft aus dem Luftkurort wieder erfolgreich. Mit 2:0 setzten sie sich gegen den TSG Trippstadt durch.

David Becker und sein TuS werden es Hermersberg gleich tun wollen, um wichtige Punkte für den Klassenverbleib zu sammeln. Dabei kann der Spielertrainer fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Robin Geibel fällt mit einem angerissenen Kreuzband weiterhin aus und wird auch den Rest der Saison verpassen, aber, „bis auf unseren Langzeitverletzten sind soweit alle fit, wir haben alle an Bord,“ sagte Becker.